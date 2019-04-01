Определились первые участники полуфинала Лиги КВН-Алтай

СЕГОДНЯ 08:59 2019-04-01T08:59:17+03:00

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Первая четвертьфинальная игра Лиги КВН-Алтай состоялась в Барнауле в минувшую субботу, 30 марта. Сразу семь команд из Барнаула, Горно-Алтайска и Новосибирска оспаривали пять путевок в полуфинал.

В итоге в следующую стадию прошли команды: «Сборная Сбербанка» (Барнаул), «Сборная Медицинского Университета» (г. Барнаул), «Турбо Пушка» (г. Новосибирск), «Счастливо» (г. Барнаул) и «От Души» (г. Барнаул).

Победу в номинации «Лучшая актриса» жюри присудили Алёне Сухановой из команды КВН «Турбо Пушка» из города Новосибирска. В номинации «Лучший актер» победил Норбу Гуруев из команды «Сборной Медицинского Университета». «Лучшая шутка» прозвучала во время выступления команды «Сборная Сбербанка».

Вторая четвертьфинальная игра Лиги КВН-Алтай состоится 20 апреля в барнаульском ДК «Сибэнергомаш». Билеты уже в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU