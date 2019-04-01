Из Барнаула вновь можно улететь в Томск прямым рейсом

СЕГОДНЯ 08:39 2019-04-01T08:39:50+03:00

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Барнаульский аэропорт открыл прямые рейсы в Томск по понедельникам, средам и пятницам.

Свяжет два города самолеты Ан-28 и Л-410. Время вылета – 9 часов 10 минут, полет составит всего 1 час 40 минут. Билет в одну сторону стоит 2,5 тысячи рублей.

В скором времени между Барнаулом и Сургутом также запустят авиасообщение. Самолеты из столицы Алтайского края в Ханты-Мансийский автономный округ начнут летать с 26 мая. Обслуживать направление взялась авиакомпания «ЮТэйр». Планируется, что рейсы будут выполняться раз в неделю – по воскресеньям. Стоимость билетов от 7085 рублей в одну сторону (от 13452 рублей по тарифу «туда-обратно»). Перевозить пассажиров будет ближнемагистральный турбовинтовой самолет ATR 72.

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ИСТОЧНИК KP.RU