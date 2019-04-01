На Алтае проснулись клещи: есть первые жертвы

СЕГОДНЯ 08:01 2019-04-01T08:01:52+03:00

Сезон активности клещей в Алтайском крае в этом году начался на неделю раньше, чем в 2018. Фото: Дарья САВЕНКО

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Голодные после зимнего сна клещи укусили нескольких жителей Алтайского края.

Как рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, укушенными оказались несколько человек из Красногорского, Бийского и Петропавловского районов. Регистрируют завозные случаи из Республики Алтай. Пострадавшим ввели иммуноглобулин и установили медицинское наблюдение.

Сезон активности клещей в Алтайском крае в этом году начался на неделю раньше, чем в 2018. Пик активности прогнозируют на май, но опасность пострадать сохранится в течение всего теплого времени года.

При выезде на природу жителей Алтайского края просят максимально закрывать тело и голову, пользоваться репеллентами, а по приезде – осматривать себя. При присасывании клеща необходимо обратиться в травмпункты.

Справка КП

Лабораторные исследования клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита в Барнауле проводят в вирусологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае (улица Максима Горького, 28), телефон: (3852) 50-40-34. Клеща необходимо поместить в емкость, закрытую плотной тканью, и живым привезти в лабораторию.

ИСТОЧНИК KP.RU