В Алейском районе талыми водами размыло дорогу

СЕГОДНЯ 07:28 2019-04-01T07:28:25+03:00

Изменить размер текста: A A

С 1 апреля на автодороге «Подъезд к пос. Октябрьскому» в Алейском районе Алтайского края закрыли движение для всего транспорта.

Как пояснили в региональном Минтрансе, талыми водами размыло земляное полотно на подходах к водопропускным трубам. На участке ведутся активные работы по устранению причины ограничения движения.

Водителей просят не ездить в том направлении пока дорогу не восстановят. Информацию о состоянии проезда можно получить по телефонам: 8-800-222-3169, +7(3852) 36-31-69.

Читайте также

Барнаул может подтопить в ближайшие дни

С каждым днем в Барнауле становится все теплее, поэтому талые воды могут подтопить улицы и дома, которые находятся в низине. Все профильные городские службы находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы обеспечить безопасность населения (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU