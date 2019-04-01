В Бийске демонтируют понтонный мост

СЕГОДНЯ 07:04 2019-04-01T07:06:00+03:00

Понтонный мост разводят весной на период ледохода и осенью на период ледостава. Фото: газеты «Бийский рабочий»

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В Бийске с 1 апреля начнется демонтаж понтонного моста.

Как сообщает «Бийский рабочий», на период демонтажа моста перебраться на другой берег Бии можно по коммунальному мосту, а также по новому (обводному) мосту, который расположен у села Малоугренево Бийского района.

Издание напоминает, что понтонный мост, помогающий разгрузить городские дороги, разводят весной на период ледохода и осенью на период ледостава. Точных сроков возобновления переправы сейчас никто дать не сможет - как правило, все будет зависеть от погодных условий, от того, как и когда пройдет ледоход.

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ИСТОЧНИК KP.RU