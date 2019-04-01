Кинотеатр планируют открыть в Барнауле на площади Октября

СЕГОДНЯ 04:56 2019-04-01T05:00:31+03:00

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Кинотеатр с пилотным названием «Октябрьский» планируют открыть в Барнауле на пл. Октября.

Как сообщает "Алтапресс", он будет располагаться в здании художественного музея в крыле, где ранее находилась РАЭПШ (Российско–американская школа). Там будет три зала на 80, 150 и 300 мест. Вход планируется с пр. Калинина, напротив ресторана «QQ-Lexx».

Займется объектом красноярская фирма «Киноконсул», развивающая сеть кинотеатров в Сибири. Она стала соинвестором строительства художественного музея. Чтобы закончить долгострой, регион заключил договор с компанией. «Киноконсул» вложит порядка 420 млн рублей на вторую очередь отделочных работ, но за это часть территории переделают под кинотеатр.

- В Минкульте не видят проблемы в том, что часть музея сократится из-за кинотеатра, так как после перестройки здания его площадь увеличилась более чем в пять раз и составила более 10 тыс. квадратных метров, - отмечает издание.

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ИСТОЧНИК KP.RU