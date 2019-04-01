Жители Новомихайловки возмущены закрытием кладбища

СЕГОДНЯ 04:23 2019-04-01T04:24:19+03:00

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В барнаульском поселке Новомихайловка еще зимой официально закрыли кладбище. Жители опасаются, что его отдадут частному предпринимателю, который будет определять места захоронения за деньги.

- За зиму у нас умерло несколько десятков человек, - делится жительница села Ольга Феоктистова. - Но только одного удалось похоронить рядом с родными на местном кладбище, остальных - в других местах. Работу кладбища контролируют во Власихе. И там часто мешают захоронениям. Выбить место удается, доходя лишь до высших инстанций.

В отчете депутатов Алтайского заксобрания по этому вопросу сказано, что на кладбище возникают сложности при межевании участков, не соблюдаются санитарные нормы. В 2020 году Новомихайловское уже не будет закреплено за специализированной похоронной службой Барнаула.

Напомним, в конце прошлого года в Барнауле закрыли пять кладбищ.

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ИСТОЧНИК KP.RU