Новый мост через Чумыш будет готов к ноябрю

СЕГОДНЯ 04:08 2019-04-01T04:10:29+03:00

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Новый четырёхполосный мост через алтайскую реку Чумыш готов на 70%. По плану, объект сдадут в эксплуатацию к ноябрю этого года. Старый мост, который стоит по соседству, тоже демонтируют осенью.

Как сообщают "Вести - Алтай", мост представляет собой цельную конструкцию - у него почти нет деформационных швов, только в конце и в начале. А его габариты в четыре раза больше предшественника - 28 метров вместо семи.

Сейчас на объекте зачищают сварочные швы - это подготовка перед «прозвонкой» на трещины, а проще говоря – проверкой ультразвуком. Большую часть работ они сделали – смонтировали пролётные строения. К концу весны на объект зайдут дорожники, чтобы положить асфальтобетон, сделать пешеходные переходы, подъезды к мосту и установить дорожные знаки.

По мосту можно будет ездить уже летом, но полностью он будет готов к ноябрю. Специалисты сравнивают: если по старому за сутки проезжает до 12 тысяч авто, то на новом эти показатели увеличатся в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU