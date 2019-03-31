Погода на 1 апреля 2019 года в Барнауле: дождь – ночью, днем – без осадков

СЕГОДНЯ 15:50 2019-03-31T15:50:30+03:00

В ночные часы ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Фото: Дарья САВЕНКО

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Днем 1 апреля 2019 года воздух в Барнауле прогреется до +9 градусов.

Согласно данным алтайских синоптиков, в ночь на понедельник температура воздуха по Барнаулу опустится до 0…-2 градусов, а днем прогреется до +7…+9 градусов. В ночные часы ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Днем осадков не будет, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду.

По Алтайскому краю ночью -3…+2 градусов, а днем +4…+9, в южных районах до +15. Ночью в большинстве районах осадки в виде дождя и мокрого снега. Днем в восточных районах осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, местами порывы до 10-15 метров в секунду.

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ИСТОЧНИК KP.RU