На дорогах Алтайского края вводятся ограничения для «тяжеловесов»

СЕГОДНЯ 13:27 2019-03-31T13:27:06+03:00

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C 10 апреля в Алтайском крае вводятся ограничения на проезд большегрузов по дорогам регионального и межмуниципального значения. Действовать они будут на протяжении 1 месяца – до 10 мая.

Как рассказали в региональном Минтрансе, запрет коснется транспортных средств с нагрузкой на ось более шести тонн, не имеющих специального разрешения. Мера необходима для обеспечения сохранности дорог при неблагоприятных весенних погодных условиях.

- Из-за таяния снега и разлива рек грунт переувлажняется и теряет несущую способность. В итоге дорожные конструкции ослабляются и не могут выдерживать прежнюю нагрузку. Чтобы уменьшить вред, наносимый дорожному полотну, и не допустить его разрушения, на время паводков вводятся ограничения на движение большегрузов, - пояснили в ведомстве.

Временное ограничение движения в весенний период не будет распространяться на:

международные перевозки грузов;

- перевозки пищевых продуктов, сырого молока, животных, лекарственных препаратов, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо), семян, удобрений, почты и почтовых грузов;

- пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

- транспортировку дорожно-эксплуатационной и дорожно-строительной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;

- перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций;

- движение транспортных средств федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

ИСТОЧНИК KP.RU