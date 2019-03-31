Мошенники похитили у пенсионерки из Алтайского края 70 тысяч рублей
Мошенники похитили с банковской карты пенсионерки из Красногорского района 70 тысяч рублей.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, жительница 1947 года рождения разместила в интернете объявление о продаже дома, расположенного в селе Ая. Вскоре ей позвонила неизвестная женщина и предложила перевести задаток. Для получения денег злоумышленница предложила пройти к ближайшему банкомату и выполнить под ее диктовку ряд операций. Пенсионерка сделала, как ей сказали, после чего с ее банковской карты списались 70 тысяч рублей.
Уголовное дело стражи порядка возбудили по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас мошенников разыскивает полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU