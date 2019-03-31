2019-03-31T11:36:21+03:00
Происшествия

Мошенники похитили у пенсионерки из Алтайского края 70 тысяч рублей

Дарья САВЕНКО
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Мошенники похитили с банковской карты пенсионерки из Красногорского района 70 тысяч рублей.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, жительница 1947 года рождения разместила в интернете объявление о продаже дома, расположенного в селе Ая. Вскоре ей позвонила неизвестная женщина и предложила перевести задаток. Для получения денег злоумышленница предложила пройти к ближайшему банкомату и выполнить под ее диктовку ряд операций. Пенсионерка сделала, как ей сказали, после чего с ее банковской карты списались 70 тысяч рублей.

Уголовное дело стражи порядка возбудили по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Сейчас мошенников разыскивает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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