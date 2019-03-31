2019-03-31T08:00:37+03:00
Происшествия

Восемь машин и почти три десятка человек тушили пожар в Барнауле

Дарья САВЕНКО
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Около часа потребовалось огнеборцам для полной ликвидации возгорания.Около часа потребовалось огнеборцам для полной ликвидации возгорания.Фото: предоставлено пресс-службой
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Крупный пожар произошел вечером в 30 марта в надворных постройках на улице Аэродромной в Барнауле.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о пожаре поступило в службу спасения в 21:26. На место пожара выехала дежурная смена третьей пожарно-спасательной части – восемь единиц техники и 29 человек личного состава. Когда пожарные прибыли, открытым огнем горели надворные постройки, и была угроза распространения огня на соседние строения.

Площадь пожара составила около 150 кв. м. Около часа потребовалось огнеборцам для полной ликвидации возгорания. Наиболее вероятной причиной происшествия стало неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, на пожаре пострадал человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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