2019-03-31T06:02:49+03:00
Общество

Общегородской субботник в Барнауле проведут 19 апреля

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Весенний городской субботник в столице Алтайского края состоится 19 апреля.

Как рассказали в администрации Барнаула, месячник весенней санитарной очистки и благоустройства стартует в краевой столице уже завтра - 1 апреля. В течение всего месяца горожане будут очищать улицы, тротуары, дворы и зеленые уголки.

С 18 по 25 апреля на городском полигоне твердых бытовых отходов будут принимать санитарный мусор без оплаты, а на 19 апреля в Барнауле намечен общегородской субботник.

Читайте также

Погода на 31 марта 2019 года в Алтайском крае:+16 градусов и дождь

В последний день первого весеннего месяца температура воздуха в некоторых районах Алтайского края прогреется до +16 градусов (подробнее).

Читайте также

В Барнауле после «зимовки» возвращают на места скамейки и урны

В Барнауле сотрудники предприятия «Горзеленхоз» возвращают после «зимовки» на прежние места лавочки и урны для мусора (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мошенники похитили у пенсионерки из Алтайского края 70 тысяч рублей
Восемь машин и почти три десятка человек тушили пожар в Барнауле
Погода на 31 марта 2019 года в Алтайском крае:+16 градусов и дождь
Енот барнаульского зоопарка стал акробатом
Пассажиры, упавшие с трапа, получают компенсации
90-летней пенсионерке выдали новый паспорт
У автобуса на полном ходу оторвало колесо
ГИБДД разыскивает очевидцев аварии в Барнауле
Бывший боец под «Боярышником» отправил собутыльника в нокаут
Мужчина вафельницей забил жену
В Барнауле после «зимовки» возвращают на места скамейки и урны
Селянина поймали на хранении «травки»
72-летнюю пенсионерку обманули мошенники
Отели мировых брендов могут открыть в Алтайском крае
Контрольный пакет акций аэропорта Барнаула могут передать компании "Новапорт"
Антимонопольщики добиваются дисквалификации главы Рубцовска