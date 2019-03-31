Общегородской субботник в Барнауле проведут 19 апреля

СЕГОДНЯ 06:02 2019-03-31T06:02:49+03:00

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Весенний городской субботник в столице Алтайского края состоится 19 апреля.

Как рассказали в администрации Барнаула, месячник весенней санитарной очистки и благоустройства стартует в краевой столице уже завтра - 1 апреля. В течение всего месяца горожане будут очищать улицы, тротуары, дворы и зеленые уголки.

С 18 по 25 апреля на городском полигоне твердых бытовых отходов будут принимать санитарный мусор без оплаты, а на 19 апреля в Барнауле намечен общегородской субботник.

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ИСТОЧНИК KP.RU