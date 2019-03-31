2019-03-31T05:39:47+03:00
Общество

Погода на 31 марта 2019 года в Алтайском крае:+16 градусов и дождь

Дарья САВЕНКО
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В Барнауле +7…+9, без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду.В Барнауле +7…+9, без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду.Фото: Дарья САВЕНКО
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В последний день первого весеннего месяца температура воздуха в некоторых районах Алтайского края прогреется до +16 градусов.

Согласно прогнозам синоптиков, 31 марта в большинстве районах будет +6…+11. В предгорных районах дождь, ветер южный 4-9 метров в секунду, местами в западных районах порывы до 15 метров в секунду. В Барнауле +7…+9, без осадков, ветер южный 5-10 метров в секунду.

Гидрологическая обстановка по региону стабильная. По всему бассейну Верхней Оби продолжается процесс снеготаяния и увеличивается приточность талой воды в водные объекты. Наблюдается положительная динамика уровней воды. В период вскрытия рек возможны заторы льда.

Подтопление низменных участков местности талой водой может наблюдаться в Краснощековском, Змеиногорском, Чарышском, Солонешенском, Алтайском, Красногорском, Петропавловский, Шипуновском, Третьяковском и Рубцовском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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