Енот барнаульского зоопарка стал акробатом

СЕГОДНЯ 14:01 2019-03-30T14:01:33+03:00

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Сотрудники барнаульского зоопарка «Лесная сказка» показали одного из своего обитателей – смышлёного енота.

Видео енота-акробата было опубликовано на страницах зоопарка в социальных сетях в субботу утром, 30 марта. На кадрах видно, как смышленое животное держась лапками за верхнюю перекладину клетки, перемещается сначала в одну сторону, затем в другую и снова обратно.

Енот из барнаульского зоопарка.Автор: zoo22.ru

- Решил похудеть к лету. Классный енот и атлет идеальный. Упитанный какой енотик, лапуля. Оказывается, еноты такие акробаты. Мы просто ухохотались у клетки этих енотов. Какое чудо! Даже не думала, что они так могут, - сразу посыпались комментарии в Инстаграме зоопарка.

Как рассказывают постоянные посетители зоопарка, для енота это обычное состояние – вечно ползать, скакать и всячески привлекать к себе внимание.

- А он вообще всегда так время проводит, просто мы как не придем к вам гости, так енот висит на перекладине, - пишут гости «Лесной сказки».

ИСТОЧНИК KP.RU