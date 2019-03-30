Пассажиры упавшие с трапа, получают компенсации

СЕГОДНЯ 13:29 2019-03-30T13:29:19+03:00

Шесть человек пострадали в результате падения с трапа Фото: Олег УКЛАДОВ

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Пассажиры барнаульского аэропорта, пострадавшие в результате падения с трапа, начали получать материальную компенсацию от страховой компании.

Кроме того, аэропорт возместил пострадавшим стоимость неиспользованных билетов, сообщает сайт «АиФ-Алтай» со ссылкой на РИА Новости.

По словам одной из пассажирок, в частности ей барнаульский аэропорт возместил все фактически понесенные расходы. А это авиабилеты, билеты на железнодорожный транспорт, отель, штраф по которому составил 100% от суммы.

Что касается непосредственно страховой компании, то каждый из шести человек, упавших с трапа, получил по 220 тысяч рублей. Единственное, что и еще не возместили – это моральный вред. Его им перечислят только после окончания следствия и установления виновного в происшествии

Напомним, ЧП с трапом произошло в аэропорту Барнаула утром 12 февраля. Шесть пассажиров упали с пятиметровой высоты. Четверо попали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU