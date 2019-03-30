Пассажиры упавшие с трапа, получают компенсации
Пассажиры барнаульского аэропорта, пострадавшие в результате падения с трапа, начали получать материальную компенсацию от страховой компании.
Кроме того, аэропорт возместил пострадавшим стоимость неиспользованных билетов, сообщает сайт «АиФ-Алтай» со ссылкой на РИА Новости.
По словам одной из пассажирок, в частности ей барнаульский аэропорт возместил все фактически понесенные расходы. А это авиабилеты, билеты на железнодорожный транспорт, отель, штраф по которому составил 100% от суммы.
Что касается непосредственно страховой компании, то каждый из шести человек, упавших с трапа, получил по 220 тысяч рублей. Единственное, что и еще не возместили – это моральный вред. Его им перечислят только после окончания следствия и установления виновного в происшествии
Напомним, ЧП с трапом произошло в аэропорту Барнаула утром 12 февраля. Шесть пассажиров упали с пятиметровой высоты. Четверо попали в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU