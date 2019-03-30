90-летней пенсионерке выдали новый паспорт

СЕГОДНЯ 13:08 2019-03-30T13:08:39+03:00

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В Алтайском крае получение нового паспорта отметила 90-летняя старушка.

Как сообщает сайт ИА «Толк» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по региону, в марте с заявлением об утере паспорта в полицию обратились родственники пенсионерки.

- Сотрудники ведомства выехали на адрес проживания женщины, собрали необходимые бумаги и в кратчайшие сроки изготовили документ, удостоверяющий личность, - пишет источник информации.

В ведомстве рассказывают, что вручение паспортов на дому – это обычная практика у сотрудников отделения по вопросам миграции. Зачатую их привозят людям преклонного возраста, либо тяжелобольным. Так жительнице поселка заря документ доставил лично начальник отделения по вопросам миграции отдела полиции по Бийскому району Владислав Мальков.

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ИСТОЧНИК KP.RU