У автобуса на полном ходу оторвало колесо
В Барнауле у маршрутного автобуса во время движения оторвало колесо. Авария произошла накануне, 29 марта.
Дорожно-транспортное происшествие произошло в Октябрьском районе, в поселке Ильича. Автобус городского маршрута №2 двигался по улице Понтонный мост. Внезапно у него оторвало колесо и многотонная машина съехала с дороги и врезалась в дерево. В результате разбилось лобовое стекло.
У автобуса оторвало колесо.Автор: "Инцидент Барнаул"
По словам очевидца, опубликовавшего видео с места аварии в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», водитель никаких неполадок не заметил, хотя на «убитой» дороге поселка это сложно сделать.
- Он рассказал, что колесо просто сорвало со ступицы (средняя часть колеса. – прим.ред.). Сам ходит по обочине, переживает, но говорит Слава Богу, что это не в городе произошло. Кондуктор тоже в ужасе – перепуганная, - говорит очевидец.
О том, были ли в момент ЧП в салоне пассажиры, не сообщается.
ИСТОЧНИК KP.RU