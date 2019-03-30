У автобуса на полном ходу оторвало колесо

СЕГОДНЯ 12:27 2019-03-30T12:27:25+03:00

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В Барнауле у маршрутного автобуса во время движения оторвало колесо. Авария произошла накануне, 29 марта.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в Октябрьском районе, в поселке Ильича. Автобус городского маршрута №2 двигался по улице Понтонный мост. Внезапно у него оторвало колесо и многотонная машина съехала с дороги и врезалась в дерево. В результате разбилось лобовое стекло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/700238" frameborder="0"></iframe> У автобуса оторвало колесо.Автор: "Инцидент Барнаул"

По словам очевидца, опубликовавшего видео с места аварии в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», водитель никаких неполадок не заметил, хотя на «убитой» дороге поселка это сложно сделать.

- Он рассказал, что колесо просто сорвало со ступицы (средняя часть колеса. – прим.ред.). Сам ходит по обочине, переживает, но говорит Слава Богу, что это не в городе произошло. Кондуктор тоже в ужасе – перепуганная, - говорит очевидец.

О том, были ли в момент ЧП в салоне пассажиры, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU