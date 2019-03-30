ГИБДД разыскивает очевидцев аварии в Барнауле

СЕГОДНЯ 11:29 2019-03-30T11:29:06+03:00

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Госавтоинспекция города Барнаула разыскивает возможных очевидцев дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в среду, 27 марта.

По информации ведомства примерно в 14.10 по местному времени на Павловском тракте в районе дома № 142, произошло дорожно-транспортное происшествие – падение пассажира в автобусе. Инцидент произошел в автобусе городского маршрута №7. Государственный регистрационный знак АР 10322. Модель - "Скания N 113".

Возможных очевидцев, коими могут оказаться пассажиры данного автобуса, просят позвонить по телефонам розыска и сообщить подробности происшествия: 393-605, 393-548 либо по телефону дежурной части: 391-090, 393-555, или 02.

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ИСТОЧНИК KP.RU