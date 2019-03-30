Бывший боец под «Боярышником» отправил собутыльника в нокаут

СЕГОДНЯ 10:18 2019-03-30T10:18:32+03:00

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35-летний житель Смоленского района во время застолья ударил своего собутыльника с такой силой, что тот скончался.

Следствие установило, что в конце ноября прошлого года в одной из комнат общежития в селе Смоленского района застолье устроила небольшая компания. Обвиняемый выбрал в качестве напитков лосьон «Боярышник» и пиво.

- В какой-то момент 41-летний односельчанин оскорбил его спутницу. Разгоряченный алкоголем мужчина не выдержал и нанес один удар ногой по голове соперника, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Травма оказалась серьезной. Мужчина скончался. По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшего наступила от закрытой черепно-мозговой травмы.

По данному факту завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). На этапе предварительного следствия стало известно, что мужчина раньше занимался одним из видов единоборств. Свою вину он признал, однако пояснил, что умысла на убийство знакомого у него не было.

ИСТОЧНИК KP.RU