Мужчина вафельницей забил жену

СЕГОДНЯ 09:31 2019-03-30T09:31:16+03:00

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В Павловском районе Алтайского края расследуется дело об избиении мужчиной собственной жены. Пострадавшая скончалась.

Трагедия произошла 20 марта этого года. Обвиняемый пришел в дом к супруге, с которой некоторое время был в ссоре. Они вместе выпили, а когда мужчина собрался уходить, жена не отпускала его.

- Между ними снова произошел конфликт. Мужчина схватил металлическую вафельницу и несколько раз ударил ею супругу по голове. После этого ушел из дома, -рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

От полученных травм женщина скончалась. Ее тело спустя несколько дней обнаружила соседка. По данному факту было возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Мужа погибшей заключили под домашний арест. Ведется сбор и закрепление доказательств его вины. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU