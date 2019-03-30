В Барнауле после «зимовки» возвращают на места скамейки и урны

СЕГОДНЯ 08:02 2019-03-30T08:02:25+03:00

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В Барнауле сотрудники предприятия «Горзеленхоз» возвращают после «зимовки» на прежние места лавочки и урны для мусора.

Как сообщают в пресс-службе администрации краевой столицы, к установке парковых диванов, скамеек и урн для мусора приступили на днях. На старые-привычные места их возвращают после зимнего хранения на складах. В холодное время года их убирают с улиц и их скверов для сохранности и для более удобной уборки снега, в том числе для механической.

- На сегодняшний день расставили 49 скамеек и 32 урны на аллее по проспекту Ленина, 35 скамеек и 15 урн привезли в Нагорный парк, шесть скамеек разместили на Обском бульваре, четыре скамейки и четыре урны – на площади Октября у памятника переселенцам на Алтай, - уточняют в пресс-центре мэрии.

Сразу же после установки рабочие помыли лавочки, а когда среднесуточные температуры стабилизируются и станут положительными, их покрасят.

ИСТОЧНИК KP.RU