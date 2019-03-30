Селянина поймали на хранении «травки»

СЕГОДНЯ 07:17 2019-03-30T07:17:40+03:00

За хранение наркотиков мужчине грозит до 10 лет лишения свободы Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

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В Алтайском крае под суд пойдет житель Солтонского района, которого поймали на хранении «травки».

Как сообщают в пресс-службе Главного управления МВД России по региону, во время осмотра дома местного жителя полицейские нашли пакет с каким-то растительным веществом. Его изъяли и отправили на лабораторное исследование. Экспертиза показала, что в мешке находилась марихуана в крупном размере.

- Общий вес составил 130 граммов, - добавляют в ведомстве.

Полицейским мужчина рассказал, что коноплю он сорвал недалеко от своего дома еще осенью 2018 года. Теперь за сбор «урожая» ему придется ответить в суде. Против него завели уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU