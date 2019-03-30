72-летнюю пенсионерку обманули мошенники

СЕГОДНЯ 07:00 2019-03-30T07:00:38+03:00

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72-летняя жительница Красногорского района Алтайского края потеряла из-за мошенников все свои накопления.

С заявлением в полицию женщина обратилась посте того, как с ее банковской карты пропали 70 тысяч рублей. А начиналось все по стандартной схеме.

- На одном из известных сайтов она разместила объявление о продаже дома, расположенного в селе Ая. Вскоре ей позвонила неизвестная женщина и предложила перевести задаток, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

Для получения денег пенсионерке пришлось идти к ближайшему банкомату. После того, как женщина выполнила все рекомендации, с ее карты пропали все деньги.

По данному факту в ОМВД России по Красногорскому району было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество. Если злоумышленницу найдут, то она может получить пять лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU