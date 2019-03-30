72-летнюю пенсионерку обманули мошенники
72-летняя жительница Красногорского района Алтайского края потеряла из-за мошенников все свои накопления.
С заявлением в полицию женщина обратилась посте того, как с ее банковской карты пропали 70 тысяч рублей. А начиналось все по стандартной схеме.
- На одном из известных сайтов она разместила объявление о продаже дома, расположенного в селе Ая. Вскоре ей позвонила неизвестная женщина и предложила перевести задаток, - рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю.
Для получения денег пенсионерке пришлось идти к ближайшему банкомату. После того, как женщина выполнила все рекомендации, с ее карты пропали все деньги.
По данному факту в ОМВД России по Красногорскому району было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество. Если злоумышленницу найдут, то она может получить пять лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU