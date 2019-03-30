2019-03-30T06:45:11+03:00
Экономика

Отели мировых брендов могут открыть в Алтайском крае

Анна СЕМИНА
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Виктор Томенко на экономическом форуме в КрасноярскеВиктор Томенко на экономическом форуме в КрасноярскеФото: пресс-службы правительства Алтайского края
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Правительство Алтайского края активно обсуждает возможность строительства в регионе отелей мирового уровня. По мнению властей, это позволит улучшить качество туристических услуг.

Об этом сообщает официальный сайт правительства, со ссылкой на интервью губернатора Виктора Томенко ТАСС. Обсуждение состоялось во время Красноярского экономического форума.

- Чтобы к нам зашли сетевые бренды, узнаваемые во всем мире, региональные и муниципальные власти должны пойти навстречу. Пока набор выдвигаемых требований не позволяет эту проблему решить, а мы бы этого хотели. В Барнауле - столице края - проводятся международные конференции, выставки, край - благодатный регион, к тому же приграничный - можно оворить о межгосударственном сотрудничестве, так что, нам нужны такие гостиницы, и не одна, - заявил Виктор Томенко.

Ранее начались переговоры с компанией Radisson Hotel Group, проявившей заинтересованность в реализации инвестпроекта по строительству в Барнауле отеля, соответствующего международной категории четыре звезды. На данный момент подобных проектов на Алтае не было. Зато есть они у ближайших соседей. По мнению Виктора Томенко, появление гостиницы такого высокого класса позволит создать условия для более комфортного пребывания гостей и положительно отразится на повышении туристической привлекательности всего региона.

- Пока мы находимся в процессе диалога (с Radisson Hotel Group) - думаю, через неделю - другую еще раз уточним. Пока что разговор шел на уровне Минэкономразвития края, моего заместителя, может быть, надо будет встретиться и на моем уровне. Нужно, чтобы местные власти, в данном случае речь идет о Барнауле, тоже поддерживали этот проект и не только потому, что его продвигает губернатор, а просто от понимания выгод, которые это дает городу и краю, - подчеркнул Виктор Томенко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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