Контрольный пакет акций аэропорта Барнаула могут передать компании "Новапорт"
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на Красноярском экономическом форуме заявил, что власти региона рассмотрят возможность передачи контрольного пакета акций барнаульского аэропорта компании "Новапорт".
Собственниками "Авиапредприятия "Алтай" являются администрация края с 52% акций и "Новапорт" (это российская сеть, включающая 16 аэропортов) - с 48%. Передача контрольного пакет требуется для решения задачи по модернизации объекта.
- Если партнеры возьмут модернизацию на себя - они захотят контроля, мы это должны проанализировать, - сказал Томенко. - Я уверен, что это будет на пользу, но путь надо пройти.
Ранее рассматривался вариант строительства нового международного терминала. Это обойдется в сумму около 700 млн рублей. Позже приняли решение о реконструкции имеющегося здания под международный терминал и возведении рядом терминала для внутренних рейсов. Это, по предварительным оценкам, обойдется уже в 2,4 млрд рублей.
- Сейчас идет поиск оптимальных механизмов для решения вопросов, связанных и с модернизацией, и с контрольным пакетом акций, - сообщает ТАСС.
ИСТОЧНИК KP.RU