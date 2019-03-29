Контрольный пакет акций аэропорта Барнаула могут передать компании "Новапорт"

СЕГОДНЯ 16:42 2019-03-29T16:42:36+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко на Красноярском экономическом форуме заявил, что власти региона рассмотрят возможность передачи контрольного пакета акций барнаульского аэропорта компании "Новапорт".

Собственниками "Авиапредприятия "Алтай" являются администрация края с 52% акций и "Новапорт" (это российская сеть, включающая 16 аэропортов) - с 48%. Передача контрольного пакет требуется для решения задачи по модернизации объекта.

- Если партнеры возьмут модернизацию на себя - они захотят контроля, мы это должны проанализировать, - сказал Томенко. - Я уверен, что это будет на пользу, но путь надо пройти.

Ранее рассматривался вариант строительства нового международного терминала. Это обойдется в сумму около 700 млн рублей. Позже приняли решение о реконструкции имеющегося здания под международный терминал и возведении рядом терминала для внутренних рейсов. Это, по предварительным оценкам, обойдется уже в 2,4 млрд рублей.

- Сейчас идет поиск оптимальных механизмов для решения вопросов, связанных и с модернизацией, и с контрольным пакетом акций, - сообщает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU