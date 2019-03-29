2019-03-29T16:16:48+03:00
Политика

Антимонопольщики добиваются дисквалификации главы Рубцовска

САПОЖКОВА Александра
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Руководитель алтайского УФАС Степан Поспелов на пресс-конференции 29 марта сообщил, что ведомство хочет добиться дисквалификации главы Рубцовска Дмитрия Фельдмана.

Причина в том, что администрация города несколько лет назад без торгов выдала перевозчику свидетельство на обслуживание маршрутов общественного транспорта. Тогда УФАС возбудило дело о сговоре мэрии с перевозчиком и выдало предписание об устранении нарушений.

- Прошло минимум полтора года, но до сих пор наше предписание не выполнено. Мы даже им время продлевали на исполнение - дали срок до 15 ноября 2018 года. И наше решение опять проигнорировали. Мы, как контрольный надзорный орган, не можем позволять, чтобы так вели себя, - сказал Степан Поспелов.

По его словам, это первый за 27 лет случай, когда УФАС возбудило дело в отношении органа власти.

- Мы подготовили дело о привлечении Фельдмана к административной ответственности в виде дисквалификации и будем передавать его в Рубцовский суд. Я возглавляю управление 27 лет, но не припомню, чтобы орган власти так себя вел, - цитирует Поспелова "Банкфакс".

Рассмотрение дела будет проходить по статье 19.5 КоАП РФ (невыполнение в срок законного предписания). Фельдману грозит запрет занимать управляющие должности на срок до трех лет или штраф от 8 до 12 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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