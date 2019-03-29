Водителей предупреждают о непогоде в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 14:35 2019-03-29T14:43:11+03:00

В ближайшие дни в Алтайском крае ожидается ветер до 18 метров в секунду, дождь, а также гололед. Фото: Дарья САВЕНКО

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Водителей предупреждают о непогоде – в ближайшие дни в Алтайском крае ожидается ветер до 18 метров в секунду, дождь, а также гололед.

Госавтоинспекция просит водителей быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта.

Пешеходы должны быть бдительными в условиях непогоды. Перед тем, как выйти на дорогу, нужно убедиться, что водитель остановился и пропускает вас. Помните, что тормозной путь транспортного средства на мокром покрытии, а особенно в условии гололеда значительно увеличивается.

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ИСТОЧНИК KP.RU