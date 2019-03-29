2019-03-29T10:04:19+03:00
Происшествия

66 человек погибли на пожарах в Алтайском крае с начала 2019 года

Дарья САВЕНКО
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С начала 2019 года в жилом секторе Алтайского края произошло 822 пожара, в которых погибли 66 человек и пострадали 37.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, вчера в частном доме Рубцовска произошел пожар, в котором погиб пожилой мужчина. Наиболее вероятная причина происшествия - неосторожность при курении. Сегодня рано утром в Мамонтово также при пожаре в жилье погибла женщина. Причиной стало нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Ведомство в очередной раз просит обратить внимание на состояние электропроводки в вашем жилье, следить за состоянием газового оборудования, печки, а также не оставлять без должного присмотра маленьких детей.

Если вы случайно заметили дым из дома по соседству или, тем более, открытый огонь - незамедлительно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону службы спасения 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

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