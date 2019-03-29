66 человек погибли на пожарах в Алтайском крае с начала 2019 года
С начала 2019 года в жилом секторе Алтайского края произошло 822 пожара, в которых погибли 66 человек и пострадали 37.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону, вчера в частном доме Рубцовска произошел пожар, в котором погиб пожилой мужчина. Наиболее вероятная причина происшествия - неосторожность при курении. Сегодня рано утром в Мамонтово также при пожаре в жилье погибла женщина. Причиной стало нарушение правил эксплуатации печного отопления.
Ведомство в очередной раз просит обратить внимание на состояние электропроводки в вашем жилье, следить за состоянием газового оборудования, печки, а также не оставлять без должного присмотра маленьких детей.
Если вы случайно заметили дым из дома по соседству или, тем более, открытый огонь - незамедлительно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону службы спасения 101.
ИСТОЧНИК KP.RU