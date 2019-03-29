Алтайские спасатели начали регистрировать туристические группы онлайн
Спасатели Алтайского края начали регистрировать туристические группы онлайн, что облегчает работу, как самим спасателям, так и туристам.
Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, если раньше с сайта нужно было скачать текстовый документ, заполнить его и отправить обратно, то теперь на сайте начала работать онлайн-форма заявки. Там также заполняются все данные руководителя и участников тургруппы, маршрут и многое другое.
После отправки заявки нужно позвонить в ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю по телефону 8 (3852) 202-603 или 202-672 и удостовериться, что они приняли ее. После выхода группы с маршрута руководитель группы также обязан сообщить об этом дежурному ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю или дежурному Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.В. Зюкова 8 (3852) 22-62-65.
- Если туристы забывают снять группу с контроля, спасатели будут вести ее поиск, - пояснили в пресс-службе.
Справка КП
В обязательном порядке постановка на учет туристической группы или отдельных туристов должна происходить не менее чем за 10 дней до выхода на маршрут.
ИСТОЧНИК KP.RU