Алтайские спасатели начали регистрировать туристические группы онлайн

СЕГОДНЯ 09:40 2019-03-29T09:40:13+03:00

Постановка на учет должна происходить не менее чем за 10 дней до выхода на маршрут. Фото: Дарья САВЕНКО

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Спасатели Алтайского края начали регистрировать туристические группы онлайн, что облегчает работу, как самим спасателям, так и туристам.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, если раньше с сайта нужно было скачать текстовый документ, заполнить его и отправить обратно, то теперь на сайте начала работать онлайн-форма заявки. Там также заполняются все данные руководителя и участников тургруппы, маршрут и многое другое.

После отправки заявки нужно позвонить в ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю по телефону 8 (3852) 202-603 или 202-672 и удостовериться, что они приняли ее. После выхода группы с маршрута руководитель группы также обязан сообщить об этом дежурному ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю или дежурному Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.В. Зюкова 8 (3852) 22-62-65.

- Если туристы забывают снять группу с контроля, спасатели будут вести ее поиск, - пояснили в пресс-службе.

Справка КП

В обязательном порядке постановка на учет туристической группы или отдельных туристов должна происходить не менее чем за 10 дней до выхода на маршрут.

ИСТОЧНИК KP.RU