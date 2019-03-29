30 марта в Барнауле пройдут продуктовые ярмарки
В субботу, 30 марта, во всех районах Барнаула пройдут продовольственные ярмарки.
Купить там можно будет яйцо, мясо птицы, свинины и говядины, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар, сухофрукты, фрукты, овощи и многое другое.
Торговые площадки будут работать с 10.00 до 14.00 по следующим адресам:
Ленинский район
- площадь Народная.
Железнодорожный район
- проспект Ленина,71;
проспект Красноармейский,131.
Индустриальный район
- улица 50 лет СССР, 51а.
Центральный район
- проспект Красноармейский, 36;
- улица Чайковского, 21а.
Октябрьский район
- проспект Ленина,152.
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ИСТОЧНИК KP.RU