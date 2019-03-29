2019-03-29T07:27:37+03:00
Общество

30 марта в Барнауле пройдут продуктовые ярмарки

Дарья САВЕНКО
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В субботу, 30 марта, во всех районах Барнаула пройдут продовольственные ярмарки.

Купить там можно будет яйцо, мясо птицы, свинины и говядины, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар, сухофрукты, фрукты, овощи и многое другое.

Торговые площадки будут работать с 10.00 до 14.00 по следующим адресам:

Ленинский район

- площадь Народная.

Железнодорожный район

- проспект Ленина,71;

проспект Красноармейский,131.

Индустриальный район

- улица 50 лет СССР, 51а.

Центральный район

- проспект Красноармейский, 36;

- улица Чайковского, 21а.

Октябрьский район

- проспект Ленина,152.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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