Житель Бийска перечислил мошенникам свыше 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 06:57 2019-03-29T06:57:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Бийска отправил мошенникам крупную сумму денег в надежде на страховые выплаты.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне с заявлением в полицию обратился 48-летний мужчина. Он заявил о том, что неизвестные похитили у него свыше 1 млн рублей. Как оказалось, в 2011 году бийчанин оформлял кредит в одном из банков. Спустя восемь лет ему на мобильный телефон позвонил якобы сотрудник организации, которая специализируется на возврате страховых взносов по ранее взятым кредитам. Он пояснил, что банк нарушил правила кредитования и теперь мужчине положено 371 тысяча рублей. Однако, для получения этой суммы, нужно отдать 115 тысяч рублей за судебные издержки.

- Позже злоумышленники вновь позвонили бийчанину и сказали, что сумма возмещения может возрасти почти до четырех миллионов рублей. Правда, вновь нужно оплатить оформление документов, - подчеркивают в пресс-службе.

В общей сложности за 10 дней мужчина через отделение банка и мобильное приложение перевел злоумышленникам 1 140 379 рублей. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU