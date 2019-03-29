В Рубцовске может обрушиться "Дом под шпилем"
Жители Рубцовска опасаются обрушения многоквартирного жилого "Дома под шпилем", который является местной достопримечательностью.
Один из жильцов сообщил порталу "вРубцовске.ру", что пару дней назад одна из несущих стен дала значительный крен и пошли большие трещины. Люди боятся, что строение может рухнуть в любую минуту, и тогда без жертв вряд ли обойдется.
- Проблемы с домом давние. Он признан аварийным, и суд даже постановил снести его до 2023 года. Решение было принято еще в прошлом году, после чего его пытались оспорить, чтобы ускорить процесс сноса. Однако ничего не получилось, сроки остались прежними, - отмечает издание.
Управляющая компания, видя, что дом рушится, в прошлом году поставила подпорки под несущую стену - три обычные доски. И на этом все. Правда, два - три года назад на доме полностью заменили кровлю.
- Но для чего нужны были такие траты, если уже тогда были видны следы разрушения? - недоумевают местные жители.
Если в кратчайшее время не будут приняты меры по расселению жильцов, то трагедии не избежать, уверены горожане.
ИСТОЧНИК KP.RU