2019-03-29T04:52:48+03:00
Общество

В Рубцовске может обрушиться "Дом под шпилем"

САПОЖКОВА Александра
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Фото портала vrubcovske.ru.Фото портала vrubcovske.ru.
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Жители Рубцовска опасаются обрушения многоквартирного жилого "Дома под шпилем", который является местной достопримечательностью.

Один из жильцов сообщил порталу "вРубцовске.ру", что пару дней назад одна из несущих стен дала значительный крен и пошли большие трещины. Люди боятся, что строение может рухнуть в любую минуту, и тогда без жертв вряд ли обойдется.

- Проблемы с домом давние. Он признан аварийным, и суд даже постановил снести его до 2023 года. Решение было принято еще в прошлом году, после чего его пытались оспорить, чтобы ускорить процесс сноса. Однако ничего не получилось, сроки остались прежними, - отмечает издание.

Управляющая компания, видя, что дом рушится, в прошлом году поставила подпорки под несущую стену - три обычные доски. И на этом все. Правда, два - три года назад на доме полностью заменили кровлю.

- Но для чего нужны были такие траты, если уже тогда были видны следы разрушения? - недоумевают местные жители.

Если в кратчайшее время не будут приняты меры по расселению жильцов, то трагедии не избежать, уверены горожане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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