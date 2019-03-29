2019-03-29T04:33:16+03:00
Происшествия

Водитель катал друга на надувных санках и сбил женщину

САПОЖКОВА Александра
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Барнаульского водителя, который перевозил пассажира на надувных санках, ждет суд.

Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, друзья решили развлечься и привязали к автомобилю санки. Во время катания в какой-то момент водитель совершил резкий маневр, и санки занесло. Неподалеку шла женщина, соединительный трос ударил ей по ногам и повалил на землю.

- Водителя обвиняют по части 1 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет с лишением прав до трех лет, - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что здоровью женщины-пешехода был причинен тяжкий вред. Автомобилист признал свою вину и раскаялся.

Кстати

По Правилам дорожного движения, перевозка людей вне кабины автомобиля запрещается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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