Водитель катал друга на надувных санках и сбил женщину
Барнаульского водителя, который перевозил пассажира на надувных санках, ждет суд.
Как сообщили в прокуратуре Алтайского края, друзья решили развлечься и привязали к автомобилю санки. Во время катания в какой-то момент водитель совершил резкий маневр, и санки занесло. Неподалеку шла женщина, соединительный трос ударил ей по ногам и повалил на землю.
- Водителя обвиняют по части 1 статьи 264 УК РФ - нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Ему грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет с лишением прав до трех лет, - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что здоровью женщины-пешехода был причинен тяжкий вред. Автомобилист признал свою вину и раскаялся.
Кстати
По Правилам дорожного движения, перевозка людей вне кабины автомобиля запрещается.
ИСТОЧНИК KP.RU