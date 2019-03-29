"Готов к труду и обороне": 29 марта на Алтае пройдет фестиваль ГТО

СЕГОДНЯ 04:03 2019-03-29T04:04:35+03:00

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29 марта в Павловске на лыжной базе «Касмалинка» состоится зимний краевой фестиваль «Готов к труду и обороне».

Как сообщает министерство спорта Алтайского края, в мероприятии примут участие порядка 150 человек из 11 районов региона.

- Они выполнят нормы ГТО с первой по пятую ступени: лыжные гонки, подтягивание, отжимание, стрельба, пресс, поднятие гири, прыжок с места, гибкость, - рассказали в пресс-службе минспорта.

Выполнять нормы ГТО будут с 8 до 20 часов по адресу: Каменский тракт, 4. Награждение лучших участников состоится на следующий день, 30 марта.

Отмечается, что на Алтае с начала внедрения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» нормы ГТО выполнили более 16 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU