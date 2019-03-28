Барнаульский аэропорт переходит на весенне-летнее расписание

СЕГОДНЯ 17:10 2019-03-28T17:10:16+03:00

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С 31 марта Международный аэропорт Барнаул имени Германа Титова переходит на весенне-летнее расписание.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта, с июня в расписании утренних вылетов в Москву добавится рейс авиакомпании «ИрАэро» с вылетом в 6:00. В настоящий момент из Барнаула в столицу России летают самолеты авиакомпаний S7, «Аэрофлот» и «Уральские авиалинии».

Помимо этого, улететь из Барнаула можно в Санкт-Петербург, Томск, Казань, Иркутск. С апреля возобновят рейсы из Барнаула в Красноярск (два раза в неделю). В конце мая из краевой столицы откроют рейсы в Сургут (один раз в неделю), а с середины июня до яти раз увеличится частота полетов в Иркутск.

Что касается летних турнаправлений в Анапу и Симферополь, то они традиционно будут выполняться один раз в неделю - по вторникам. Частота рейсов в Сочи в этом году увеличилась до двух раз в неделю - по средам и субботам. На международном направлении в весенне-летний период будут выполняться рейсы во Вьетнам и Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU