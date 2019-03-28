2019-03-28T16:15:26+03:00
Общество

В апреле в Бийске вновь появятся автобусы на маршруте №55

Дарья САВЕНКО
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Автобусы маршрута №55 вновь начнут выходить на линию в апреле, правда обслуживать маршрут будет уже другой перевозчик. Об этом заявил глава администрации города Александр Студеникин.

Как напоминает «Бийский рабочий», неделю назад автобусы этого маршрута просто не вышли на линию. Студеникин рассказал, что перевозчик Юрий Матусович, который работает на маршруте, на связь вышел не сразу. Когда дозвониться до него все-таки удалось, он объяснил снятие автобусов с маршрута убыточностью направления. Помимо этого, он пояснил, что маршрут навязан мэрией и по нему он больше не готов возить пассажиров.

- Однако маршрут востребован и жителями, которые работают на предприятиях вдоль улицы Шадрина – котельного завода, фенерно-спичечного комбината, и жителями нового микрорайона на Матросова и района Табачной фабрики. Они не согласятся, если маршрут кардинально изменить, - уверен Александр Студеникин. - Сегодня вопрос стоит о неисполнении перевозчиком условий муниципального контракта. Куда уехали автобусы, в городе они или нет – не важно. По маршруту №55 они не ходят. Городским транспортным диспетчерским центром направлены претензии, а контракт находится в стадии расторжения.

В администрации заверяют, что в первой половине апреля автобусы – уже других перевозчиков – выйдут на маршрут. Они будут такой же вместимости, как те, что были сняты с маршрута.

ИСТОЧНИК KP.RU

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