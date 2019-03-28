2019-03-28T14:04:52+03:00
Общество

Тепло, ветрено и дождливо: алтайские синоптики рассказали о погоде на неделю

Дарья САВЕНКО
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С 29 марта по 4 апреля 2018 года в Алтайском крае ожидается неустойчивая погода.

В этот период средняя температура составит +1...+10 градусов: ночью столбик термометра будет опускаться до -2, а днем подниматься до +12 градусов. Слабые осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются 30-31 марта и 2 апреля. Ветер до 15-18 метров в секунду прогнозируют 30 марта и 3 апреля.

Такая погода способствует постепенному уменьшению объемов снегозапасов на территории всего бассейна Верхней Оби. По предгорным районам продолжается процесс вскрытия малых рек.

Высокие дневные температуры обеспечат интенсивное снеготаяние в верховьях р. Ануй, Песчаная и Алей (выше Гилевского водохранилища), а также в бассейне реки Чарыш (в этот период возможно ее вскрытие на отдельных участках). Усилить процесс снеготаяния и увеличить объем приточности может дождь.

Подтопление низменных участков местности талой водой может наблюдаться в Краснощековском, Змеиногорском, Чарышском, Солонешенском, Алтайском, Красногорском и Шипуновском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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