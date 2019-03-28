Алтайский край примет участие в инклюзивном фестивале «#ЛюдиКакЛюди»
Инклюзивный фестиваль «#ЛюдиКакЛюди» в России пройдет уже в третий раз. Он будет приурочен ко Всемирному дню распространения информации об аутизме, который отмечается 2 апреля.
В Алтайском крае мероприятие состоится в тот же день в Алтайском краевом центре психолого-педагогической и медико-социальной помощи. В программе: выставка организаций, оказывающих помощь детям, страдающим аутизмом, праздник «Путешествие в Лукоморье», круглый стол для специалистов, работающих с такими детьми, консультирование и профдиагностика, а также творческие мастер-классы для ребят и их родителей.
К проведению фестиваля присоединятся образовательные и медицинские учреждения, некоммерческие организации, учреждения соцзащиты. Также к участию приглашаются все заинтересованные родители и их детей.
Мероприятия состоится с 10 до 16 часов по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 54 «а».
Более подробная информация о фестивале на сайте: 2апреля.рф
С программой можно ознакомиться здесь
ИСТОЧНИК KP.RU