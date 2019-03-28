2019-03-28T13:40:32+03:00
Общество

Алтайский край примет участие в инклюзивном фестивале «#ЛюдиКакЛюди»

САПОЖКОВА Александра
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Инклюзивный фестиваль «#ЛюдиКакЛюди» в России пройдет уже в третий раз. Он будет приурочен ко Всемирному дню распространения информации об аутизме, который отмечается 2 апреля.

В Алтайском крае мероприятие состоится в тот же день в Алтайском краевом центре психолого-педагогической и медико-социальной помощи. В программе: выставка организаций, оказывающих помощь детям, страдающим аутизмом, праздник «Путешествие в Лукоморье», круглый стол для специалистов, работающих с такими детьми, консультирование и профдиагностика, а также творческие мастер-классы для ребят и их родителей.

К проведению фестиваля присоединятся образовательные и медицинские учреждения, некоммерческие организации, учреждения соцзащиты. Также к участию приглашаются все заинтересованные родители и их детей.

Мероприятия состоится с 10 до 16 часов по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 54 «а».

Более подробная информация о фестивале на сайте: 2апреля.рф

С программой можно ознакомиться здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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