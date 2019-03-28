Военные на три часа перекроют дорогу в Алтайском крае
Одну из дорог в Алтайском крае перекроют на три часа. Связано это с плановым движением военных колон.
Так, с 17:55 28 марта до 20:55 28 марта будет ограничено движение на автодороге «(н.п. Контошино) – а/д Р-256 – (256 км а/д Р-256). То есть, проехать там не сможет никакой транспорт, кроме военного.
Отметим, что до 18:00 28 марта в Барнауле перекрыта площадь Свободы. Там проходит открытый гарнизонный развод полицейских нарядов. Для всех видов транспорта движение закрыто по проспекту Социалистическому от улицы Пушкина до улицы Ползунова. В связи с этим поменялась и схема движения автобусов.
Автомобилистов просят с пониманием отнестись к дорожной обстановке.
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ИСТОЧНИК KP.RU