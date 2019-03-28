2019-03-28T13:22:49+03:00
Политика

Суд: депутаты должны решить судьбу коллег, неправильно заполнивших декларации

САПОЖКОВА Александра
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Суд Центрального района Барнаула принял решение: судьбу городских депутатов, которые неправильно заполнили декларации, должны решить их коллеги.

Напомним, ошибки в заполнении финансовых отчетностей за 2017 год допустили 14 депутатов Барнаульской городской думы. Декларации с самыми серьезными нарушениями прокуратура признала у пяти из них: одного представителя «Справедливой России» и четырех представителей «Единой России».

- В документах не были указаны все участки и квартиры, а размер зарплат народных избранников и их родных был занижен, - сообщают «Наши новости».

Осенью 2018 года городская дума могла избрать меру наказания для этих народных избранников, но тему сняли с повестки дня. Теперь же им придется вернуться к вопросу. Если же гордума так и не примет никакого решения, прокуратура вправе потребовать через суд прекращения полномочий депутатов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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