Подросток снял с карты родственницы 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:59 2019-03-28T12:59:18+03:00

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15-летний житель Алтайского края снял с банковской карты своей родственницы 20 тысяч рублей.

Следователи Славгородского межрайонного следственного отдела СУСК РФ по региону завели уголовное дело в отношении 15-летнего подростка. Он попал в список подозреваемых в хищении денег с банковской карты.

- По версии следствия, в марте парень ночью пришел в гости к своей родственнице, проживающей по соседству в одном из сел Хабарского района. Он незаметно вытащил у нее карту и на следующий день в банкомате снял со счета 20 тысяч рублей, - рассказывают в пресс-службе следственного управления.

Деньги парень передал своему знакомому в счет приобретения автомобиля. Расследование данного преступления продолжается.

В настоящее время следствием ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU