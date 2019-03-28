2019-03-28T12:27:56+03:00
Происшествия

Проводы на пенсию завершились поножовщиной

Анна СЕМИНА
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Один из братьев погиб от ранения в шею, второй смог сбежатьОдин из братьев погиб от ранения в шею, второй смог сбежатьФото: Анна СЕМИНА
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В Алтайском крае состоится суд над 57-летним жителем Смоленского района, который во время застолья по поводу проводов на пенсию, устроил кровавую бойню.

Инцидент произошел в октябре прошлого года на товарно-молочной ферме. В тот день сотрудники предприятия отмечали проводы на пенсию одного из работников. Когда торжество уже подходило к концу, между обвиняемым и двумя братьями вспыхнул конфликт.

- Мужчина схватил нож и пырнул в грудь одному из коллег, а второго несколько раз ударил в шею, - поясняют в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Последний от полученных травм скончался на месте происшествия. Второй, с ранением груди, успел сбежать и только поэтому спасся.

На этапе предварительного следствия мужчина свою вину признал лишь частично. Свой поступок он оправдал тем, что потерпевшие грозились избить его. Однако следствие опровергло эту версию.

Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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