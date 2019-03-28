Справедливороссы помогли 20-летнему бийчанину купить специальный велотренажер

СЕГОДНЯ 11:20 2019-03-28T11:23:28+03:00

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Депутаты-справедливороссы подарили 20-летнему жителю Бийска специальный велотренажер, который поможет ему встать ему на ноги.

К депутату Думы города Бийска, помощнику руководителя фракции политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Госдуме РФ Сергея Миронова по работе в Алтайском крае, Елене Речковой обратилась жительница наукограда Наталья Степанова. Женщина рассказала, что в 2014 году ее сын Николай получил травму позвоночника и оказался в инвалидном кресле. Для регулярных тренировок парню нужен был велотренажер для разработки ног и рук. Стоит он 100 тысяч рублей. Речкуновы смогли собрать только 14,5 тысяч рублей.

К решению вопроса подключилось местное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Партийцы объявили дополнительный сбор средств, и, в результате ряда благотворительных мероприятий, за короткий срок сумма возросла до 24,8 тысяч рублей. Благодаря обращению Елены Речковой к Сергею Миронову недостающие средства были найдены и 26 марта тренажер уже доставили в Бийск.

- Уважаемый, Сергей Михайлович! Мы выражаем Вам благодарность, за помощь в приобретении велотренажера для Николая! Огромное Вам спасибо! Счастья, здоровья и всего Вам самого наилучшего! От Николая Вам тоже огромное спасибо! Теперь только вперед и ни шагу назад!!! Огромное материнское спасибо и низкий поклон, – обращается к лидеру справедливороссов Наталья Сергеевна.

По словам, Елены Речковой, Николай уже приступил к занятиям.

- Мы присутствовали на его первой тренировке, и твердо верим в то, что у него все получится. Ведь в этом парне столько оптимизма, уверенности и планов на будущее. Так же обговорили с семьей Степановых, когда тренажер Николаю уже не будет нужен, когда он у нас встанет на ноги, его передадим в другие семьи, тем более есть кому. Спасибо всем, кто принял участие в сборе средств. И, конечно, огромное спасибо Сергею Михайловичу Миронову за помощь, поддержку, неравнодушие!, – подчеркивает лидер бийских справедливороссов.

ИСТОЧНИК KP.RU