Стоны, катафалк и религия: в бийской пятиэтажке могли открыть хоспис

СЕГОДНЯ 10:03 2019-03-28T10:56:11+03:00

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Жильцы дома №11 по переулку Дружный в Бийском районе уверены, что на первом этаже пятиэтажки незаконно открыли хоспис.

Из квартиры слышны стоны, к подъезду подъезжают спецмашины и выгружают пожилых людей и лежащих больных, а владельцы квартиры не открывают двери соседям. Сколько за дверью людей, можно только догадываться. Лишь одному жителю дома - Николаю Шалаеву удалось однажды попасть в квартиру. Тогда в квартире на первом этаже перекрыли воду, в трубах произошла усадка и на четвертом этаже стояк «зафонтанировал». Тогда Николая Васильевича в квартиру пустили: он помог справиться с бедой.

- Я был в этой квартире, когда здесь еще были нормальные хозяева, знаю, где что у них на трубах. Тогда и увидел, что там творится, - рассказывает Николай Васильевич «Бийскому рабочему». - Мне кажется, там, в «двушке», живет человек пятнадцать. По всему периметру комнат – диваны, кровати, лежаки какие-то. Несколько людей – лежачие, остальные – ходить могут. И, конечно, запах специфический – представляете, столько пожилых людей одном месте!

В УК «Единство», которая обслуживает дом, говорят, что и к ним жители написали письмо. Коммунальщики происходящим в квартире обеспокоены не меньше – их мастера так же не пустили даже на порог.

Тем временем, «Бийский рабочий» смог встретиться с женщиной, которая занимает эту квартиру со своими подопечными. Она сказу заявила, что это – не хоспис.

- Мы просто добрые люди, которые помогают другим, попавшим в беду. Квартира принадлежит моему другу, он пустил нас на время. Какую лицензию мы должны получить, чтобы просто жить в квартире? Но, знаете, это мне «звоночек»: надо выходить на новый уровень. Будет и лицензия, будет и хоспис.

Вопрос о сером катафалке и вовсе вызывается у девушки неподдельное удивление. О том, сколько человек сейчас проживает в квартире – Анастасия не отвечает. Как и на вопрос, платят ли «постояльцы» за свое содержание. Однако изданию удалось узнать, что девушка – верующая, как она призналась – «имеет отношение» к религиозной организации. По всей видимости, речь идет о евангелистском течении. Анастасия пообещала, что в ближайшее время перевезет своих подопечных из дома на Дружном в другое место.

ИСТОЧНИК KP.RU