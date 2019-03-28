19 водителей привлекли за нарушение ПДД на Советской Армии за два часа

СЕГОДНЯ 08:43 2019-03-28T08:44:51+03:00

Всего за два часа к административной ответственности привлекли 19 водителей. Фото: предоставлено пресс-службой

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19 водителей привлекли к административной ответственности за два часа работы передвижного комплекса фото- и видеосъемки на одном из участков в Барнауле.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу, горожане жаловались на грубые нарушения ПДД водителями на участке улицы Советской Армии от проспекта Коммунаров в сторону Павловского тракта. Водители якобы выезжали на полосу встречного движения.

Госавтоинспекция Барнаула решила проверить эти жалобы и 27 марта с 7:00 до 9:00 установила там передвижной комплекс фото-, видеосъемки. Всего за два часа к административной ответственности привлекли 19 водителей. Они не соблюдали требования дорожных знаков и разметку, выезжали на встречную полосу и трамвайные пути.

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ИСТОЧНИК KP.RU