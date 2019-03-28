2019-03-28T08:44:51+03:00
Общество

19 водителей привлекли за нарушение ПДД на Советской Армии за два часа

Дарья САВЕНКО
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Всего за два часа к административной ответственности привлекли 19 водителей.Всего за два часа к административной ответственности привлекли 19 водителей.Фото: предоставлено пресс-службой
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19 водителей привлекли к административной ответственности за два часа работы передвижного комплекса фото- и видеосъемки на одном из участков в Барнауле.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД по городу, горожане жаловались на грубые нарушения ПДД водителями на участке улицы Советской Армии от проспекта Коммунаров в сторону Павловского тракта. Водители якобы выезжали на полосу встречного движения.

Госавтоинспекция Барнаула решила проверить эти жалобы и 27 марта с 7:00 до 9:00 установила там передвижной комплекс фото-, видеосъемки. Всего за два часа к административной ответственности привлекли 19 водителей. Они не соблюдали требования дорожных знаков и разметку, выезжали на встречную полосу и трамвайные пути.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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