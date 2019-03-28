Студент АлтГТУ – в числе 100 лучших студентов России

СЕГОДНЯ 08:03 2019-03-28T08:03:58+03:00

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Студент пятого курса специальности «Экономическая безопасность» института экономики и управления АлтГТУ Евгений Десятниченко прошел отбор и вошел в сотню лучших студентов России, приглашенных для участия в конференции «Менеджмент Будущего», которая пройдет 4−6 апреля в Санкт-Петербурге. Тема конференции – «Экономика знаний: возможности для общества, бизнеса и личности».

Фото: предоставлено пресс-службой

С декабря 2018 года по февраль 2019 года Евгений Десятниченко последовательно и успешно прошел четыре стадии отбора конференции «Менеджмент Будущего» (резюме, тестирование, самопрезентация и собеседование). По итогам отбора Евгений вошел в сотню лучших студентов России, приглашенных для участия в конференции в 2019 году. Следует отметить, что лучшим студентам предоставлена полная оплата проезда и проживания в Санкт-Петербурге.

Конференция «Менеджмент Будущего» – это уникальное мероприятие, где соберутся лучшие студенты со всей России и лидеры ведущих российских компаний для обмена опытом и объединения идей. Миссия конференции – создать эффективную площадку для взаимодействия российских компаний и студентов по вопросам профессионального роста в России.

ИСТОЧНИК KP.RU