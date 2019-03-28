В Барнауле строитель погиб в первый рабочий день, упав с седьмого этажа

СЕГОДНЯ 07:37 2019-03-28T07:40:03+03:00

Мужчина упал при разгрузке кирпича и скончался на месте от полученных травм. Фото: предоставлено пресс-службой

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Мужчина сорвался с седьмого этажа строящегося жилого дома в свой первый рабочий день. Трагедия произошла днем 27 марта на территории одной из возводимых высоток на улице 65 лет Победы в Барнауле.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, мужчина упал при разгрузке кирпича и скончался на месте от полученных травм. Погибший работал по договору субподряда и это был его первый рабочий день. Мужчине было 42 года.

Следователи назначили проверку. Сейчас им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего, а также правила соблюдения техники безопасности на строительном объекте. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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ИСТОЧНИК KP.RU