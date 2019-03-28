Женщина-кузнец из Белокурихи представит свои работы в Дубае

СЕГОДНЯ 07:00 2019-03-28T07:14:43+03:00

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Единственная в Сибири женщина-кузнец Анна Билецкая представит свои изделия из меди на крупнейшей ярмарке мирового искусства «World Art Dubai 2019», которая пройдет с 3 по 6 апреля в Дубае.

– Зимой на международном женском форуме в Барселоне я познакомилась с галеристом Александрой Тимориной, которая работает в Нью-Йорке, Барселоне и Дубае. Она предложила мне участвовать в международной арт-ярмарке, - рассказывает Анна. - В Дубае я буду представлять свои пробные картины из меди: «Магический сокол» и «Сокол, сидящий на камне». Кроме того продемонстрирую небольшие скульптуры из меди и из меди с травлением латуни. Но помимо личного бренда, я планирую рассказывать о Белокурихе, «Белокурихе-2» и «Андреевской слободе».

Как рассказали в пресс-службе АО «Курорт Белокуриха», свои работы на выставке представят мастера из 150 стран мира.

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ИСТОЧНИК KP.RU