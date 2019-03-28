Мешки с песком сдерживают воду в барнаульских дворах

СЕГОДНЯ 05:09 2019-03-28T05:09:50+03:00

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Мешки с песком выложили по периметру жилых домов по адресам: улица Взлетная, 58 и Солнечная Поляна, 111, которые начала подтапливать талая вода. Также управляющие компании провели работы по ворошению снега во дворах.

Как рассказали в пресс-службе горадминистрации, в настоящее время талая вода скапливается в створе дороги по улице Солнечная поляна ближе к улице Взлетной. Мешки позволяю удерживать талые воды в створе улицы и направлять ее в ливневую канализацию по улице Взлетной. Работают они в штатном режиме.

Полностью решит проблему подтопления строительство дороги с обустройством ливневой канализации от дома № 99 по улице Солнечная поляна до улицы Взлетной. Кстати, строительство запланировано на 2019 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU